В Неелово, по мнению жителей, мало освещения

21:44, 24 ноября 2017, ПАИ

Жители деревни Неелово провели собрание по включению их дворовой территории в программу по «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Псковского района Колинко Святослав, глава сельского поселения «Логозовская волость» Фильчагина Любовь, а также активные жители Неелово.

В населенном пункте не хватает освещения дворовых территорий, а одна из самых больших проблем - это скопление старых заброшенных сараев, бесхозных гаражей. Жители высказали пожелание снести часть построек, оборудовать парковочные места и перенести контейнерную площадку.

Глава поселения в заключение обратилась к жителям с просьбой активно поддерживать меры проводимые администрацией поселения в вопросах благоустройства, принимать участия в субботниках, проявлять гражданскую позицию и не допускать захламления улиц и нарушений правил благоустройства.

Подобные собрания и сходы граждан состоялись в Соловьях, Черехе, Тямше, Родине, Середке и Писковичах.