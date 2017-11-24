Учащимся из псковского СИЗО рассказали о толерантности

21:54, 24 ноября 2017, ПАИ

Учащимся из псковского СИЗО-1 рассказали о толерантности. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, для них провели урок, на котором они слушали песни о дружбе советских композиторов, изучали афоризмы и цитаты о дружбе, взаимоотношениях, любви, милосердии разных мудрецов и философов.

После просмотра документального фильмы о международных молодежных фестивалях, в которых зарождаются доверительные отношения, взаимопонимания, дружба и добрососедская дипломатия ребята приняли участие в игровой экспресс-диагностике: «Проявляешь ли ты толерантность?» и создали стенд «Международный день толерантности».