Гироскутеры и сегвеи могут приравнять к мопедам в Правилах дорожного движения

22:02, 24 ноября 2017, ПАИ

Гироскутеры и сегвеи могут приравнять к мопедам в Правилах дорожного движения. Как сообщает «Российская газета», об этом на заседании «круглого стола» в Московской городской думе заявил заместитель начальника столичной ГИБДД Юрий Дроганов.

По оценкам Госавтоинспекции, «водителям» гироскутеров необходимо выдавать удостоверения - предусмотреть категорию, как для мопедов. Кроме того, московская ГИБДД выступила против выезда на сигвеях и других подобных устройствах. Кроме того, участники «круглого стола» сошлись во мнении, что, по крайней мере, в Москве нужно ввести ограничения скорости для тех, кто катается на моноколесах и других подобных средствах передвижения.

Мосгордума предложила всем, кто заинтересован в определении статуса гироскутеров и сегвеев, отправить свои предложения в парламент до 25 декабря.