Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма

21:34, 24 ноября 2017, ПАИ

Вопросы реализации межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» стали главной темой расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации. Участие в заседании принял временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Начиная рабочую встречу, полпред Николай Цуканов отметил регионы, представляющие особый потенциал для развития туристского кластера в рамках реализации проекта. Среди них — Псковская область, которая вошла в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма и имеет уникальное географическое положение для открытия новых направлений.

По мнению Михаила Ведерникова, эффективным драйвером развития турсферы стало участие региона в проекте «Серебряное ожерелье России».

«Один из явных результатов реализации проекта — приток туристов. За девять месяцев этого года туроператорами Псковской области приняты более 12 тысяч гостей, что на 30% больше показателя прошлого года. С учётом того, что туризм определён как одно из важнейших направлений Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, необходимо открывать новые направления, искать точки роста», — добавил Михаил Ведерников.

Среди приоритетов — развитие международных направлений, введение новых форм исторического и речного туризма, а также разработка маршрутов выходного дня.

Напомним, из 12 направлений в рамках историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Псковская область представлена в шести: «Серебряное ожерелье России», «Путешествие в Древнюю Русь», «Форпосты России», «По святым местам», «Живая вода Северо-Запада России» и «Коренные народы «Серебряного ожерелья России». Помимо основных дестинаций Псковской области — Псков, Изборск, Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, музей народности место — в маршруты включены малые города Псковщины (Гдов, Порхов) и места особого паломничества — Талабские острова, Спасо-Елеазаровскийи Иоано-Богословский Свято-Крыпецкой монастыри.