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Страна и мир

Пользователь Пикабу раскрыл секрет происхождения сувениров в православных храмах

На Pikabu обратили внимание на пост пользователя с ником Raysikh, в котором он объяснил, откуда в храмах появляются «сувениры» для прихожан. Об этом пишет Лента.ру.

«Раньше я по своей наивности предполагал, что все то, что продается в храмах — сделано ну хотя бы в России. В монастырях, думал, монахи делают эти крестики, четки, иконы. Ага, конечно», — отметил он.

По словам Raysikh, он живет в Китае и занимается закупкой и доставкой: «Я могу сказать как специалист, что практически все церкви: православные, католические, протестантские, а также иудеи, буддисты, мусульмане, да кто угодно — закупаются в Китае на оптовом рынке в городе Иу (провинция Чжэцзян). Крупным оптом».

Он также отметил, что не считает закупку религиозных сувениров в Китае чем-то плохим. «Это бизнес. Иконы православные и католические. Крестики на любой вкус. Серебряные, металлические, деревянные. Мое любимое — иконы с землей, водой, маслом из Иерусалима. Наши туристы так любят привозить их из Израиля», — с иронией добавил он.

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