0
17:59
Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева
11:39
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова
21:32
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
17:04
КПРФ поддержит кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова
09:41
Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики
15:43
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы»
10:57
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
Еще новости
Политика

В Псковской области власти обсудили основные направления совместной работы регионов с партнерством «Северо-Запад»

В пятницу, 24 ноября, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании Наблюдательного совета Стратегического партнерства «Северо-Запад», которое состоялось в полпредстве Президента РФ в СФЗО в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Открывая заседание, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов подчеркнул, что сегодня Стратегическое партнерство проходит стадию интенсивного реформирования, задачи которого были поставлены в июле этого года. Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков рассказал о новых формах взаимодействия с регионами. Это, прежде всего, подписание двусторонних соглашений и выработка плана совместных мероприятий на 2018 год, эффективность реализации которых будет оцениваться по четкому набору индикаторов. За последний месяц такие соглашения подписаны с четырьмя регионами округа, в том числе с Псковской областью.

Еще одно нововведение, это так называемые «проектные офисы», их задача в координации и обобщении, в интересах федерального округа, мнений субъектов по ключевым социально-экономическим вопросам. По ним определены пять приоритетных направлений: Арктика, лесной комплекс, проект «Серебряное ожерелье России», программа «Цифровая экономика РФ», вопросы синхронизации стратегических документов и схем территориального планирования СЗФО.

Впервые в планах партнерства реализация социальных проектов. Ближайший из них — организация новогодней экскурсионной поездки для детей сотрудников силовых структур, погибших или уволенных с действительной службы по ранению при исполнении служебных

Михаил Ведерников отметил, что за время совместной работы Псковской области и партнерства была актуализирована стратегия Северо-Западного федерального округа до 2020 года. Кроме того, в рамках совместного сотрудничества в 2015 и 2016 годах в регионе прошли инвестиционные энергетические ярмарки, в ходе которых были заключены соглашения с потенциальными инвесторами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева
24 ноября 2017
Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова
24 ноября 2017
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова 3
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
23 ноября 2017
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
КПРФ поддержит кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова
23 ноября 2017
КПРФ поддержит кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова 7
Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики
22 ноября 2017
Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы»
20 ноября 2017
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы» 7
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
19 ноября 2017
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области 2
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев
17 ноября 2017
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев 4

Идет загрузка...