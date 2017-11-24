В Псковской области власти обсудили основные направления совместной работы регионов с партнерством «Северо-Запад»

22:18, 24 ноября 2017, ПАИ

В пятницу, 24 ноября, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании Наблюдательного совета Стратегического партнерства «Северо-Запад», которое состоялось в полпредстве Президента РФ в СФЗО в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Открывая заседание, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов подчеркнул, что сегодня Стратегическое партнерство проходит стадию интенсивного реформирования, задачи которого были поставлены в июле этого года. Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков рассказал о новых формах взаимодействия с регионами. Это, прежде всего, подписание двусторонних соглашений и выработка плана совместных мероприятий на 2018 год, эффективность реализации которых будет оцениваться по четкому набору индикаторов. За последний месяц такие соглашения подписаны с четырьмя регионами округа, в том числе с Псковской областью.

Еще одно нововведение, это так называемые «проектные офисы», их задача в координации и обобщении, в интересах федерального округа, мнений субъектов по ключевым социально-экономическим вопросам. По ним определены пять приоритетных направлений: Арктика, лесной комплекс, проект «Серебряное ожерелье России», программа «Цифровая экономика РФ», вопросы синхронизации стратегических документов и схем территориального планирования СЗФО.

Впервые в планах партнерства реализация социальных проектов. Ближайший из них — организация новогодней экскурсионной поездки для детей сотрудников силовых структур, погибших или уволенных с действительной службы по ранению при исполнении служебных

Михаил Ведерников отметил, что за время совместной работы Псковской области и партнерства была актуализирована стратегия Северо-Западного федерального округа до 2020 года. Кроме того, в рамках совместного сотрудничества в 2015 и 2016 годах в регионе прошли инвестиционные энергетические ярмарки, в ходе которых были заключены соглашения с потенциальными инвесторами.