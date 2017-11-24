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В нескольких деревнях Великолукского района планируется отключение электроэнергии

В связи с проведением ремонтных работ планируется отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Свет планируют отключать в следующих поселениях:

27 ноября - с 09.00 до 17.00 д. Баландино ул. Полевая, ул. Речная, ул. Зеленая;
29 ноября -  с 09.00 до 17.00 д. Гречухино ул. Садовая, ул. Озерная;
30 ноября - с 09.00 до 17.00 д. Подберезье.

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