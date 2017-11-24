В нескольких деревнях Великолукского района планируется отключение электроэнергии

22:27, 24 ноября 2017, ПАИ

В связи с проведением ремонтных работ планируется отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Свет планируют отключать в следующих поселениях:

27 ноября - с 09.00 до 17.00 д. Баландино ул. Полевая, ул. Речная, ул. Зеленая;

29 ноября - с 09.00 до 17.00 д. Гречухино ул. Садовая, ул. Озерная;

30 ноября - с 09.00 до 17.00 д. Подберезье.