В нескольких деревнях Великолукского района планируется отключение электроэнергии
В связи с проведением ремонтных работ планируется отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.
Свет планируют отключать в следующих поселениях:
27 ноября - с 09.00 до 17.00 д. Баландино ул. Полевая, ул. Речная, ул. Зеленая;
29 ноября - с 09.00 до 17.00 д. Гречухино ул. Садовая, ул. Озерная;
30 ноября - с 09.00 до 17.00 д. Подберезье.