Прокуратура напоминает, что водителям увеличен штраф за не предоставление преимущества в движении пешеходам или велосипедистам

22:31, 24 ноября 2017, ПАИ

Прокуратура Великолукского района напоминает, что водителям за не предоставление преимущества в движении пешеходам или велосипедистам увеличен штраф. Теперь это может стоить нарушителю 2,5 тыс. рублей

Согласно изменениям, внесенным в статью 12.18 КоАП РФ, невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, может повлечь наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей (ранее размер штрафа составлял одну тысячу пятьсот рублей).