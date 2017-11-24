Глава ЛНР Игорь Плотницкий ушел в отставку

22:45, 24 ноября 2017, ПАИ

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий 24 ноября подал в отставку по состоянию здоровья. Как пишет Газета.ру, об этом сообщил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов», — заявил он.

В своей речи он также выразил благодарность Плотницкому за его решение и оказанное доверие.

«Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений», — сообщил Пасечник.

Далее он заявил о своей приверженности Минским соглашениям, сообщает Луганский информационный центр.

«Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства. Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме. Со своей стороны хочу заверить жителей ЛНР, что сделаю все зависящее от меня на благо жителей Луганщины», — сказал и.о. главы ЛНР.