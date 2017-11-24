В Псковской области проходит фестиваль для спортсменов с нарушениями слуха

10:31, 25 ноября 2017, ПАИ

25 ноября в Псковской области проходит областной фестиваль спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по слуху, посвященный Международному дню инвалидов. В мероприятии принимают участие порядка 60 спортсменов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона.

Как рассказал председатель областного отделения Всероссийского общества глухих Сергей Кательницкий, на фестивале выступят 4 команды из Великих Лук, Пыталово, Пскова и Псковского района.

В рамках фестиваля состоятся шашечные турниры, соревнования по дартсу, настольному теннису и бильярду, а также чемпионат по мини-футболу. Игры пройдут на двух площадках — в реабилитационном центре спортивной подготовки «Надежда» в Пскове и спортивном комплексе «Писковичи» (Псковский район).

Организаторами мероприятия выступают госкомитет по физической культуре и спорту и региональное отделение Всероссийского общества глухих.

Напомним, что Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. В этот день в разных странах мира проводятся мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в жизнь общества.