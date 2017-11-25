0
11:17
Псковская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
11:07
Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня
21:34
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
20:59
В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт
16:38
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:03
Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области
15:18
Мокрый снег ожидается в Псковской области 25 ноября
Еще новости
Общество

Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня

25 ноября в 12:00 в Пскове в Центре науки и спорта «Без предела» торгово-развлекательного парка «Простория» пройдет Чемпионат по сборке компьютера на скорость. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Совета по молодежной политике Пскова.

По словам организаторов, все желающие смогут бесплатно принять участие в соревновании. Победителя ждет специальный приз: мини-ПК.

Кроме того, в рамках мероприятия любители киберспорта поборются за первенство в дисциплинах: Counter-Strike:GO, DOTA2, FIFA-18. Победителей и участников турнира ждут призы.

Мероприятие проходит при поддержке Совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
25 ноября 2017
Псковская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня
25 ноября 2017
Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
24 ноября 2017
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт
24 ноября 2017
В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 ноября 2017
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области
24 ноября 2017
Серия родительских собраний по факту гибели школьника пройдет в Псковской области
Мокрый снег ожидается в Псковской области 25 ноября
24 ноября 2017
Мокрый снег ожидается в Псковской области 25 ноября
Общественники обнаружили под Псковом несанкционированную свалку длиной в километр
24 ноября 2017
Общественники обнаружили под Псковом несанкционированную свалку длиной в километр 1

Идет загрузка...