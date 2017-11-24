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Культура

Концерт ансамбля «Сказ» состоится в Городском культурном центре Пскова

25 ноября в 16:00 народный ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева приглашает псковичей на концерт «В преддверии зимы». Мероприятие пройдет в Городском культурном центре (площадь Победы, 1). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Коллектив обещает зрителям «сказочно-зимнее настроение и воспоминания о настоящей русской зиме». Кроме того, в рамках концерта запланировано выступление солистов ансамбля Светланы Дмитриевой, Алины Рулевой и Марка Кондратьева.

Художественный руководитель ансамбля - обладатель почетного звания «Душа земли псковской» Константин Абабков, балетмейстер - Яна Колюкаева.

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