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Культура

Дни культуры Армении отметят в Псковском музее-заповеднике

Мероприятие в рамках Дней культуры Армении состоится 25 ноября в 12:00 в парадном зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Мероприятие музей-заповедник проводит совместно с Псковской региональной общественной организацией «Армянская община «Урарту». Участники смогут познакомиться с историей и культурой Армении, произведениями армянских художников, хранящихся в музее.

Место проведения: Парадный зал картинной галереи музея (улица Некрасова, 7, 2 этаж).  Вход свободный.

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