Ежедневные планёрки на стройплощадке перинатального центра в Пскове поручил проводить Александр Кузнецов

12:28, 25 ноября 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Александр Кузнецов провёл производственное совещание на площадке строительства перинатального центра в Пскове. Как сообщает в своем «Инстаграме» председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, основной темой совещания стало принятие необходимых решений участниками строительного процесса по вводу объекта до конца текущего года.

«Несмотря на ряд проблемных вопросов, при условии четкой командной работы, строительство перинатального центра будет завершено. Также вице-губернатор принял решение о проведении ежедневных планёрок с отчетами подрядных организаций о выполненных объемах работ», - сообщил Андрей Агапов.

Площадь центра – 21,6 тысяч кв. м. Он рассчитан на 110 беременных, имеющих высокую степени риска рождения с патологией, а также для новорожденных. Стоимость проекта составила 2,6 млрд рублей, из них 590 млн «Ростех» выделил области в виде займа.