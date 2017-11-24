Выставка графики из собрания Пушкинского заповедника открылась в Берлине

13:11, 25 ноября 2017, ПАИ

В рамках «Пушкинской недели», посвящённой 30-летию с момента образования Немецкого Пушкинского общества, в Берлине, в Российском доме науки и культуры, была развёрнута выставка «Годунов, Моцарт, Сальери… Пушкинская тема в графике художника Николая Предеина» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

В дни празднования (22—25 ноября) «круглой даты» в гостях у немецких единомышленников побывали руководители трёх ведущих пушкинских музеев мира — помимо «Михайловского в Берлине были представлены и Всероссийский музей Пушкина (Санкт-Петербург, наб. Мойки), и Государственный музей А.С. Пушкина (Москва, Пречистенка). Последний также приехал в немецкую столицу с выставкой. Её назвали «России первая любовь… Портреты А.С. Пушкина».

В программу празднования также были включены русские спектакли: Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге — театр «Пушкинская школа» показал берлинцам две работы из своего текущего репертуара. Принимающая сторона, в свою очередь, подготовила музыкально-поэтическую программу «Александр Пушкин и Европа» (стихи русского поэта в диалоге с фортепианными пьесами пушкинского времени). Кроме того, вчера, 24 ноября, в Государственной библиотеке в Берлине был проведён научный симпозиум на тему о взаимовлияниях Пушкина и европейской культуры. Поддержку и содействие в организации праздника немцам оказали Министерство культуры Российской Федерации, Посольство РФ в ФРГ, Федерального агентство Россотрудничество.

Уточним, что Немецкое Пушкинское общество на сегодняшний день насчитывает порядка двухсот членов, которые активно популяризируют российскую культуру в германоязычном пространстве. Возглавляет общество графиня Клотильда фон Ринтелен, праправнучка А.С. Пушкина. Лидия Токарева напомнила о прочных связях общества с российскими пушкинистами и, в частности о последнем по времени визите Клотильды фон Ринтелен и её товарищей в «Михайловское» в феврале этого года — в годовщину гибели поэта.