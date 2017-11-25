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Общество

Храм в честь покровителя великолучан построят в Великих Луках

Храм в честь покровителя великолучан построят в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

24 ноября, в день памяти преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук. В завершение литургии состоялось славление преподобному Мартирию Зеленецкому, Великолукскому. Затем епископ Сергий обратился к собравшимся в соборе с архипастырским словом, посвящённым жизнеописанию преподобного Мартирия.

Память своего великого земляка, святого покровителя великолукской земли - преподобного чудотворца Мартирия до сих пор молитвенно почитается великолучанами.

7 ноября в Великих Луках епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил молебное пение перед началом доброго дела - строительства нового храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского. В этот день, в соответствии с постановлением Епархиального совета, молебен «Перед началом всякого доброго дела» также прошел во всех храмах Великолукской епархии. Планируется, что работы по возведению нового каменного храма рядом с пересечением улиц Новоселенинская и Герцена, начнутся в ближайшее время и продлятся в течение двух лет. Строительство будет вестись исключительно на пожертвования горожан.

Еженедельно до окончания строительства храма в Свято-Тихоновском соборе Великих Лук будут совершатся молебны с акафистом святому преподобному Мартирию Зеленецкому чудотворцу. Начало молебнов каждую среду в 12:00.

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