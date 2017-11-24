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Политика

Народный совет ЛНР утвердил исполняющим обязанности главы республики Леонида Пасечника

Депутаты Народного совета провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утвердили исполняющим обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, пишет ТАСС.

Пасечник заявил, что руководство ЛНР будет пресекать любые попытки выхода за рамки закона. «Заверяю, что не будет никакого кризиса власти, а любые попытки выйти за рамки закона и конституции республики будут решительно пресекаться. Впереди у нас очень много работы и сейчас необходимо объединить наши усилия во благо процветания нашей любимой Луганщины», - сказал он.

Леонид Пасечник также добавил, что сделает все возможное для процветания ЛНР. По его словам, ЛНР продолжит прежний курс во внутренней и внешней политике. «Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», - заявил Пасечник.

Ранее Народный совет ЛНР единогласно удовлетворил заявление главы республики Игоря Плотницкого об отставке по собственному желанию. В свою очередь, председатель парламента Владимир Дегтяренко поблагодарил его «за те три года работы, которые он возглавлял» ЛНР.

24 ноября Игорь Плотницкий подал в отставку с поста главы ЛНР по состоянию здоровья. К исполнению его обязанностей вплоть до предстоящих выборов приступил министр государственной безопасности Леонид Пасечник. При этом Плотницкий, как сообщил Пасечник, назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.

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