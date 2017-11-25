В Эстонии не признают однополые браки

16:36, 25 ноября 2017, ПАИ

В Эстонии не признают однополые браки. Как сообщает новостной портал ERR, Таллиннский окружной суд отменил решение Таллиннского административного суда, согласно которому Департамент полиции и погранохраны (PPA) должен был предоставить временный вид на жительство гражданке США, заключившей в США брак с эстонкой.

Окружной суд постановил, когда женщины зарегистрировали брак в США, местом жительства эстонки была Эстония, а не США, где она находилась в рамках временной безвизовой программы. Так как в Эстонии нельзя заключать однополые браки, то и этот брак не может быть признан законным. В эстонском законе о семье говорится, что брак заключается между мужчиной и женщиной.

Окружной суд указал, что конституция и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика Европейского суда по правам человека не предусматривают права однополых браков.