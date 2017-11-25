0
15:29
Сеть водоматов «Артезианская вода – 24 часа» претендует на статуэтку «Народного признания-2017»
14:18
Генеральная репетиция финала «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:28
Ежедневные планёрки на стройплощадке перинатального центра в Пскове поручил проводить Александр Кузнецов
11:17
Псковская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
11:07
Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня
21:34
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
20:59
В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт
Еще новости
Общество

В Эстонии не признают однополые браки

В Эстонии не признают однополые браки. Как сообщает новостной портал ERR, Таллиннский окружной суд отменил решение Таллиннского административного суда, согласно которому Департамент полиции и погранохраны (PPA) должен был предоставить временный вид на жительство гражданке США, заключившей в США брак с эстонкой.

Окружной суд постановил, когда женщины зарегистрировали брак в США, местом жительства эстонки была Эстония, а не США, где она находилась в рамках временной безвизовой программы. Так как в Эстонии нельзя заключать однополые браки, то и этот брак не может быть признан законным. В эстонском законе о семье говорится, что брак заключается между мужчиной и женщиной.

Окружной суд указал, что конституция и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика Европейского суда по правам человека не предусматривают права однополых браков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сеть водоматов «Артезианская вода – 24 часа» претендует на статуэтку «Народного признания-2017»
25 ноября 2017
Сеть водоматов «Артезианская вода – 24 часа» претендует на статуэтку «Народного признания-2017»
Генеральная репетиция финала «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 ноября 2017
Генеральная репетиция финала «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Ежедневные планёрки на стройплощадке перинатального центра в Пскове поручил проводить Александр Кузнецов
25 ноября 2017
Ежедневные планёрки на стройплощадке перинатального центра в Пскове поручил проводить Александр Кузнецов
Псковская и Калининградская области договорились о сотрудничестве
25 ноября 2017
Псковская и Калининградская области договорились о сотрудничестве 3
Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня
25 ноября 2017
Чемпионат по скоростной сборке компьютера стартует в Пскове сегодня
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
24 ноября 2017
Псковская область попала в десятку самых привлекательных регионов для осеннего туризма
В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт
24 ноября 2017
В преддверии Дня матери в деревне-SOS устроили праздничный концерт
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 ноября 2017
Акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» прошла в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...