Молодожёны обвенчались в храме себежской исправительной колонии

16:42, 25 ноября 2017, ПАИ

24 ноября в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области в поселке Сосновый Бор в Себежском районе состоялось таинство венчания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

«Бракосочетание в местах лишения свободы в последнее время перестало быть редкостью. Однако венчаются лишь единицы. Не каждый готов узаконить свои отношения в церкви», - отметили в епархии.

Таинство венчания в храме святого Георгия Победоносца совершил руководитель епархиального отдела по тюремному служению, настоятель Свято-Троицкого храма Себежа иерей Василий Нетреба. По окончании богослужения иерей Василий поздравил супругов Владимира и Валерию и пожелал им сохранить любовь и отношения, несмотря ни на какие трудности. Священнослужитель произнес поучительное слово о таинстве брака, о благочестивой жизни и обязанностях супругов, после которого состоялось чаепитие с молодоженами в учебном классе храма.