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Экономика

Кудрин назвал бедность россиян позором для страны

Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов Алексей Кудрин назвал низкий уровень жизни и бедность российских граждан главным вызовом, стоящим перед Россией, и позором для страны с таким уровнем ВВП. Об этом пишет «Интерфакс».

«В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения такой уровень бедности иметь позорно», - заявил он.

По его словам уровень жизни в России падает третий год. «Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей, и третий год у нас этот уровень жизни падает, порождает дополнительную бедность. Бедность растет у нас в стране сейчас», - заявил Кудрин во время дискуссии на Общероссийском гражданском форуме.

Кудрин отметил, что рост бедности порождает рост неравенства, когда «не все сегодня могут двигаться к улучшению своего положения». Между тем, отметил он, например, на промышленных предприятиях у нас последние полгода, может быть, чуть больше зарплата все-таки растет. «Но у нас, оказывается, есть те группы населения, те регионы, где благосостояние падает», - сказал глава Комитета гражданских инициатив.

Экс-министр отметил, что у его команды есть рецепт повышения уровня жизни и сокращения бедности. «В тех предложениях, которые мы готовим, минимум, за лет пять-шесть нужно сократить [количество бедных] на четверть или на треть. Я вижу, какими это можно было бы шагами сделать», - заявил Алексей Кудрин.

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