Александр Козловский наградил победителей всероссийских соревнований по стрельбе из лука

17:53, 25 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». В течение нескольких дней лучники из 35 регионов России сражались за личное и командное первенство, а также за право попасть в молодежную сборную страну.

«Некоторые трудности, конечно, были с размещением. Но тем не менее, разместили всех спортсменов и тренеров, а это порядка 600 человек. Радостно и приятно, что все они приехали в наш город, - поделился своими впечатлениями старший тренер ДЮЦСП Псковской области Виталий Андреев, воспитавший не одно поколение чемпионов. – В целом турнир организован замечательно, как еще иначе может быть в таком прекрасном спорткомплексе».

Центром соревнований стал СОК «Стрелец», который впервые принял «Надежды России» сразу после открытия в 2014 году. В специально оборудованном зале лучники со всей страны соревновались по олимпийской системе: сначала стартовая стрельба, затем дуэльная.

Награждение прошло в разных возрастных категориях в номинациях «Блочный лук» и «Классический лук». Депутат Государственной думы, президент областной федерации стрельбы из лука Александр Козловский вручил медали, кубки и грамоты победителям личных и командных первенств. Кроме того, в этот день спортсменам вручили награды Виктор Сапунов, вице-президент общероссийской Федерации стрельбы из лука, Мария Ларькина, генеральный секретарь этой организации, Зоригто Манханов, старший тренер молодежной сборной России по стрельбе из лука, Ростислав Воронков, тренер «молодежки», и Виталий Андреев.

«Поздравляю вас с победой и сегодняшним праздником спорта, - обратился к спортсменам Александр Козловский. – Приятно, что именно в Великих Луках проводится такой представительный и значимый турнир. Вы все показали достойные результаты, многие из вас уже не в первый раз приезжают на соревнования в наш город, и мы будем ждать вас в следующем году. Желаю вам новых побед и успехов, всегда рады видеть вас в Великих Луках!»

Также депутат Госдумы поблагодарил всех организаторов турнира, российскую федерацию стрельбы из лука, судей и болельщиков. За помощь в организации и проведении всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Надежды России» Александр Козловский вручил благодарственные письма Валерию Лысенко, Сергею Кузнецову, Кире Андреевой, Максиму Маркову, Александре Савенковой, Виктории Селюковой, Игорю Крылову, Любови Федосовой и Марии Ларькиной.

Рекордными и самыми многочисленными назвал прошедшие соревнования Ростислав Воронков, тренер сборной команды России и заслуженный работник физической культуры. Он отметил, что, хотя турнир проходит в конце года, он является своеобразным прологом к соревнованиям года наступающего. «Высоко несите флаг нашего вида спорта и нашей страны на всех этапах, - пожелал Ростислав Михайлович. – Покоряйте европейские и олимпийские вершины, новых вам успехов, рекордов и побед!»

Победителями личного первенства стали:

В категории «блочный лук» среди девушек 2001-2004 г. р. – Екатерина Вовчок из Москвы, среди юниорок 1998-2000 г. р. – Елизавета Королева из Санкт-Петербурга, среди юношей 2001-2004 г. р. – Даниил Косенков из Ярославской области, среди юниоров 1998-2000 г. р. – Павел Крылов из Москвы.

В категории «классический лук» среди девушек 2001-2004 г. р. – Аюна Манханова из Бурятии, среди юниорок 1998-2000 г.р. – Нуриниссо Махмудова из Москвы, среди юношей 2001-2004 г.р. – Бато Доржиев из Бурятии, среди юниоров 1998-2000 г. р. – Ангалан Цыденов из Бурятии.

В командном первенстве золотые медали завоевали:

В категории «блочный лук» среди девушек 2001-2004 г. р. – Екатерина Вовчок, Ирина Андреенкова, Елизавета Кокоулина из Москвы; среди юниорок 1998-2000 г. р. – Анна Коновалова, Александра Крайнева, Арина Кляшторная из Калининградской области; среди юношей 2001-2004 г. р. – Иван Кукушкин, Филипп Боданов, Антон Лындин из Москвы; среди юниоров 1998-2000 г. р. – Глеб Тузов, Роман Клейменов, Андрей Харьков из Рязанской области

В категории «классический лук» среди девушек 2001-2004 г. р. – Софья Максимова, Саяна Дашидонконова, Виктория Намдакова из Забайкальского края; среди юниорок 1998-2000 г. р. – Ариуна Будаева, Нуриниссо Махмудова, Ника Морозова из Москвы; среди юношей 2001-2004 г. р. – Андрей Стецкий, Ивано Костюхин, Мухибулло Махмудов из Москвы; среди юниоров 1998-2000 г. р. – Андрей Котов, Иван Кузнецов, Василий Румянцев из Москвы.