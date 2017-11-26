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Общество

День матери празднуется в России

26 ноября в России отмечается День матери.  Как пишет  сalend.ru, этот праздник  сравнительно недавно. Он был установлен Указом президента Российской Федерации Борисом Ельциным № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года. В соответствии с документом, День матери празднуется в последнее воскресенье ноября.

С инициативой учреждения Дня матери выступил комитет Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток:  «В целях повышения социальной значимости материнства постановляю: Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».  

Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики, вручение которых также приурочено к этому празднику.

Добавим, что  большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая.

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