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Общество

Эксперта по вопросам защиты прав потребителей ищет псковский Роспотребнадзор

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области объявило конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста – эксперта по вопросам защиты прав потребителей территориального отдела в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, претенденты на вакансию должны иметь высшее профессиональное образование - юридическое, экономическое, товароведение или по специальности «государственное управление». Ещё одно требование - обязательное знание основ законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Правительства РФ.

Для участия в конкурсе соискатели должны предоставить личное заявление, анкету по установленной форме, копию паспорта, документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, копию трудовой книжки, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе. Также потребуются документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов, на которых соискатель размещал общедоступную информацию и данные, позволяющие его идентифицировать.

Прием документов на участие в конкурсе начнётся 27 ноября и будет вестись по адресу: 180000, Псков, улица Гоголя, дом 21а,  кабинет 5.  Он продлится до 18:00 17 декабря.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам в Пскове 66-28-21, 72-19-10.

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