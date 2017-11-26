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Общество

Закон о статусе иностранного агента для СМИ подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин одобрил внесение изменений в   статьи 104 и 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

Как сообщается на сайте Кремля, подписанный главой государства документ предусматривается ограничение доступа к информационным ресурсам в информационно­телекоммуникационных сетях, в том числе Интернете, на которых распространяются информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Такое ограничение доступа будет вводиться по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей.

При этом в Закон «О СМИ» вносится изменение, в соответствии с которым иностранное средство массовой информации, распространяющее предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, может быть признано выполняющим функции иностранного агента. В этом случае к иностранному СМИ могут быть применены положения Федерального закона «О некоммерческих организациях», регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Порядок применения указанных положений будет установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Добавим, что этот федеральный закон Государственная Дума приняла 15 ноября, 22 ноября его одобрил Совет Федерации.

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