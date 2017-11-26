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Общество

День информации и профессиональный праздник сапожников отмечаются 26 ноября

26 ноября отмечаются Всемирный день информации и Международный день сапожника.

Как пишет сalend.ru, Всемирный день информации (World Information Day) проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.  Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира.

Также сегодня профессиональный праздник отмечают сапожники и ремесленники, занимающиеся  дизайном, изготовлением и шитьем обуви, работники, занятые в данном производстве, и специалисты по ремонту обуви.

Изготовление обуви и её починка – очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом. Искусные  сапожники, чья обувь считались практически произведениями искусства, были на «вес золота». С годами многие ремесла прошли процесс механизации и «становления» на промышленные рельсы, в том числе и данная отрасль. Сегодня дело, связанное с искусством изготовления обуви различных назначений, видов, категорий и аксессуаров для неё для всеобщего использования, называется обувной промышленностью.

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