День информации и профессиональный праздник сапожников отмечаются 26 ноября

10:51, 26 ноября 2017, ПАИ

26 ноября отмечаются Всемирный день информации и Международный день сапожника.

Как пишет сalend.ru, Всемирный день информации (World Information Day) проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира.

Также сегодня профессиональный праздник отмечают сапожники и ремесленники, занимающиеся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, работники, занятые в данном производстве, и специалисты по ремонту обуви.

Изготовление обуви и её починка – очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом. Искусные сапожники, чья обувь считались практически произведениями искусства, были на «вес золота». С годами многие ремесла прошли процесс механизации и «становления» на промышленные рельсы, в том числе и данная отрасль. Сегодня дело, связанное с искусством изготовления обуви различных назначений, видов, категорий и аксессуаров для неё для всеобщего использования, называется обувной промышленностью.