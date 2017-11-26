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Общество

Как избежать пожара, рассказали специалисты жителям псковской деревни Ваулино

В деревне Ваулино Псковского района провели рейд сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам. Его целью было недопущение пожаров и гибели на них людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В рамках мероприятия проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, о проведении своевременной очистки дымоходов от сажи.

В ходе рейда с населением были проведены 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространены 30 листовок профилактического характера.

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