Как избежать пожара, рассказали специалисты жителям псковской деревни Ваулино

10:01, 26 ноября 2017, ПАИ

В деревне Ваулино Псковского района провели рейд сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам. Его целью было недопущение пожаров и гибели на них людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В рамках мероприятия проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, о проведении своевременной очистки дымоходов от сажи.

В ходе рейда с населением были проведены 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространены 30 листовок профилактического характера.