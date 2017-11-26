Более 2 млн рублей вложит МВД в капремонт административного здания на улице Белинского в Пскове

10:22, 26 ноября 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на выполнение капитального ремонта административного здания УМВД России по Псковской области, расположенного в Пскове на улице Белинского, 87а. Как следует из документов, размещённых на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет 2 млн 115 тыс. рублей.

Победителю аукциона предстоит заменить в здании полы, заново оштукатурить стены, поменять оконные и дверные блоки. Работы должны быть выполнены до 22 декабря.

Также областное МВД намерено провести ремонт в здании ГИБДД на улице Труда, 75 в Пскове. Максимальная цена контракта составляет 200 тыс. рублей. Большая часть запланированных работ связана с заменой оконных блоков. Ремонт необходимо завершить до 22 декабря.