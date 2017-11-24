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Культура

Обновлённый зрительный зал открылся в Палкино

В посёлке Палкинов в районном досуговом объединении открылся после ремонта зрительный зал. Работы были проведены в рамках   проекта «Единой России» «Местный дом культуры», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии со ссылкой на координатора партпроекта, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Виктора Остренко.

По программе «Местный дом культуры»  было не только обновлено здание учреждения, но и приобретены новые кресла.

Напомним, в 2017 году в Псковской области сумма субсидий по проекту «Местный дом культуры» составила более 21 млн рублей, в том числе 18,6 млн выделены из федерального бюджета. Средства направляются на улучшение материально-технической базы и текущий ремонт 9 домов культуры. На сегодня он завершен в Плюсском районном доме культуры, Искровском сельском клубе в Дновском районе, Скуратовском и Елинском сельских клубах в Островском районе.

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