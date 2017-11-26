Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями

15:23, 26 ноября 2017, ПАИ

В Пскове прошел мониторинг доступности центра города для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единая Россия» со ссылкой на координатора партпроекта «Единая страна - Доступная среда» в регионе, председателя областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марину Борисенкову.

Люди с ограниченными возможностями обследовали участок от кинотеатра «Победа» до Детского парка. В ходе рейда они обращали особое внимание на улично-дорожную сеть и заведения, оказывающие услуги населению.

«Первый вывод, который мы сделали, - в центре города нет ни одного кафе доступного для людей с инвалидностью. Элементарно - выпить чашечку кофе в центре невозможно», - заметила Марина Борисенкова.

По мнению участников мероприятия, 27 объектов инфраструктуры в центре Пскова недоступны для людей с особенностями здоровья, в том числе аптека, мастерская по ремонту часов, фотоцентр, магазины. Эксперты пришли к выводу, что входные группы этих заведений не соответствуют нормативам.

«Тротуары и пешеходные переходы порадовали нас больше, у многих правильно утоплены бордюрные камни, они не препятствуют движению пешеходов. Покрытие тротуаров ровное и соответствует нормам, но ни один участок не оборудован для слепых и слабовидящих людей. Встречались и непреодолимые препятствия в виде 8-сантиметровых бордюрных камней, съезда на пешеходном переходе с одной стороны и отсутствия его на противоположной - это перекрёстки улицы Некрасова и Октябрьского проспекта, улицы Кузнецкой и Октябрьского проспекта. Проблемой для пешеходов и автомобилистов является скопление воды на пешеходных переходах. Один из пешеходных переходов оказался особенно опасен и коварен микро-ямками, лишь чудо уберегло наших экспертов от опасного падения», - рассказала Марина Борисенкова.

Кроме того, участники рейда обратили внимание на очень низкие остановочные площадки и высоко расположенные информационные табло. К вышеперечисленному они добавили отсутствие навигации, парковочных мест, невозможность посещения парковых зон из-за наличия ступеней и бордюрных камней.

«Не обошли наши эксперты вниманием и кинотеатр «Победа»: пандус, который больше похож на декоративный элемент здания, чем на элемент доступности, тяжёлые двери, высокие пороги, которые невозможно преодолеть самостоятельно, отсутствие поручней, - резюмировала Марина Борисенкова. - Кинотеатром «Победа» мы завершили наше обследование. И это символично. Уверены, что совместными усилиями мы одержим победу над недоступной средой!»

По итогам рейда собственникам объектов социальной инфраструктуры будут направлены письма о нарушениях норм доступности.