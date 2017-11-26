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Общество

Шкафов почти на 4,5 млн рублей планируется купить для Псковской областной библиотеки

Шкафы на общую сумму около 4,5 млн рублей планируется закупить для Псковской областной универсальной научной библиотеки, в которой ведётся ремонт.

В частности, на портале госзакупок размещены документы для проведения аукциона на покупку каталожных шкафов и шкафов для газет. Максимальная цена контракта составляет 1 млн 470 тыс.  699 рублей. На эти деньги планируется приобрести 27 каталожных металлических шкафов на 40 ячеек и 10 шкафов для газет на 9 ящиков каждый.   

Ещё один аукцион объявлен на покупку 62 каталожных шкафов на 40 ячеек в металлическом каркасе. Максимальная цена этого контракта составляет 2 млн 959 тыс. 74 рубля.

Оба аукциона состоятся 8 декабря.

Ранее сообщалось, что для библиотеки будут закуплены 77 компьютеров и планетарный сканер.

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