Шкафов почти на 4,5 млн рублей планируется купить для Псковской областной библиотеки

14:27, 26 ноября 2017, ПАИ

Шкафы на общую сумму около 4,5 млн рублей планируется закупить для Псковской областной универсальной научной библиотеки, в которой ведётся ремонт.

В частности, на портале госзакупок размещены документы для проведения аукциона на покупку каталожных шкафов и шкафов для газет. Максимальная цена контракта составляет 1 млн 470 тыс. 699 рублей. На эти деньги планируется приобрести 27 каталожных металлических шкафов на 40 ячеек и 10 шкафов для газет на 9 ящиков каждый.

Ещё один аукцион объявлен на покупку 62 каталожных шкафов на 40 ячеек в металлическом каркасе. Максимальная цена этого контракта составляет 2 млн 959 тыс. 74 рубля.

Оба аукциона состоятся 8 декабря.

Ранее сообщалось, что для библиотеки будут закуплены 77 компьютеров и планетарный сканер.