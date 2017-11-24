Лауреатами и дипломантами конкурса имени Рахманинова стали студенты псковского колледжа искусств

11:23, 26 ноября 2017, ПАИ

Четыре звания лауреата и три специальных диплома получили студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова на XIII Российском конкурсе имени С. В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ, посвящённом 145-летию со дня рождения композитора. Мероприятие прошло с 22 по 24 ноября в Новгороде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа.

В конкурсе принимали участие 43 студента музыкальных училищ из Архангельска, Великого Новгорода, Калининграда, Кызыла, Москвы, Мурманска, Омска, Пушкина, Тамбова, Тулы, Ярославля, Минска (Белоруссия). В состав псковской делегации входили семь студентов колледжа и их преподаватели.

Открытие мероприятия проходило в концертном зале Новгородской областной филармонии, где молодых музыкантов приветствовали официальные лица, солисты и творческие коллективы Новгородского областного колледжа искусств имени С. В. Рахманинова.

В состав жюри конкурса вошли известные и авторитетные музыканты, преподаватели ведущих российских музыкальных вузов: профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Лебедев (председатель), ректор Петрозаводской Государственной консерватории имени А. К. Глазунова, заслуженный артист Республики Карелия Владимир Соловьёв и профессор кафедры сольного пения Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Нина Арсентьева.

Студенты Псковского колледжа искусств приняли участие в четырех конкурсных номинациях: фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон), народные струнные инструменты, музыковедение.

По результатам конкурса лауреатами и дипломантами конкурса стали: Ксения Егорова (аккордеон, 2 курс, преподаватель Е. Е. Долгина) - лауреат второй степени и обладатель специального диплома за лучшее исполнение обработки народной песни; Елизавета Бокатая (фортепиано, 1 курс, преподаватель З. Б. Королёва) - лауреат третьей степени и обладатель специального диплома за лучшее исполнение этюда А. Аренского; Софья Селезнева (3 курс, преподаватель Т. Д. Поторочина, концертмейстер Н. А. Кохановская) - дипломант конкурса, Анастасия Дроздова (теория музыки, 3 курс, преподаватель Т. А Лаптева) – лауреат 1 степени; Ольга Зимникова (теория музыки, 3 курс, преподаватель Л. Н. Никитина) - лауреат 3 степени.

Победители конкурса уже в ближайшее время выступят с сольными концертами перед учащимися музыкальных школ Пскова и области.

Добавим, что целью конкурса было выявление новых имён молодых талантливых исполнителей, формирование и воспитание высокого художественного вкуса, повышение исполнительского мастерства творческих сил России.