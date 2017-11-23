Спиртное похитил грабитель из магазина в Великих Луках

11:30, 26 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который подозревается в грабеже.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о похищении спиртного из магазина на улице Винатовскго. Преступник с места происшествия скрылся.

Сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия. В результате гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято.