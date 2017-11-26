Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днем матери
Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Днём матери, который отмечается сегодня, 26 ноября.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, в своём поздравлении Михаил Ведерников отметил, что быть хранительницей очага семьи — нелегкий и ответственный труд, требующий большой силы воли и самоотдачи. «Вы делаете все, чтобы ваши дети росли здоровыми, успешными, образованными. Вместе с тем своим примером вы доказываете многим молодым семьям, что радость материнства, любовь детей и их успехи в жизни — это и есть настоящее счастье», - подчеркнул врио губернатора.
Он пожелал псковичкам крепкого здоровья, личного и семейного благополучия.