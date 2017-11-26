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Общество

Александр Котов: В крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и себя лично поздравил жительниц региона с отмечаемым сегодня, 26 ноября, Днём матери. «Чтобы сказать своим мамам добрые слова, не нужен специальный повод – за любовь и заботу, за поддержку и понимание, за труд и терпение – мамы заслуживают нашу благодарность ежечасно, хотя сами редко ждут похвал», - подчеркнул в поздравлении Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС.

Спикер собрания отметил, что в крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери, в цивилизованном государстве происходит то же самое – материнство является фундаментальной общественной ценностью.

«В нашем регионе поддержка материнства и детства была и остаётся приоритетной задачей. Мы стремимся, чтобы в Псковской области росло число многодетных семей, развивалось здравоохранение, строились детские сады и школы, и с каждым годом прибавлялось количество малышей, появившихся на свет», - говорится в поздравлении.

Александр Котов пожелал всем женщинам, «носящим самое заслуженное звание на земле – мама», крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. 

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