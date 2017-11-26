Из-за прогнозируемого ухудшения погоды в Псковэнерго введен режим повышенной готовности

12:05, 26 ноября 2017, ПАИ

В связи с прогнозируемым ухудшением метеорологической обстановки с усилением ветра до 18 метров в секунду на территории Псковской области филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в Псковэнерго осуществляется непрерывный мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты филиала проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков.

Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас. Уведомлены подрядные организации с получением обратных подтверждений о готовности в случае необходимости оказать помощь в проведении аварийно-восстановительных работ. С 9:45 в филиале «Псковэнерго» действует режим повышенной готовности.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

На территории Псковской области действует единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8- 800-333-02-52.