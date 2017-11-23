Поиск пропавшего в мае 2015 года псковича продолжает полиция

12:32, 26 ноября 2017, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по Пскову разыскивает местного жителя Валерия Кадрова 1969 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, мужчину родственники видели в последний раз в мае 2015 года по месту проживания в доме по улице Советской Армии.

На вид пропавшему 50 лет, рост 170 сантиметров, телосложение средне, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Валерия Кадрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.