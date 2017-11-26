За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города

13:03, 26 ноября 2017, ПАИ

Чтобы дети росли порядочными, благодарными людьми и радовали своими успехами пожелали женщинам глава Пскова Иван Цецерский и и. о. главы администрации города Игорь Калашников в День матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Быть мамой - главное предназначение женщины, ее огромное счастье и большая ответственность. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу и самоотверженность», - говорится в поздравлении.

Градоначальники отметили, что для каждого человека мама - самый близкий и родной человек. «За словом «мама» скрывается множество хлопот, волнений, бессонных ночей и тревог. Только материнская забота, тепло и внимание помогают ребенку преодолеть все преграды на жизненном пути, обретать силу, опыт, уверенность в себе. Сколь бы не была успешной карьера и интересной работа, настоящее счастье - наши дети, родные и близкие люди, семейный очаг, который держится на хрупких женских плечах», - сказали Иван Цецерский и Игорь Калашников.

Они поблагодарили псковских мам за сложный каждодневный труд, за любовь, мудрость и терпение, душевную чуткость, понимание и доброту.

«От всей души желаем крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия, мира и добра! Пусть в ваших домах всегда звучит счастливый детский смех!» - заключили градоначальники.