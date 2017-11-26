Небольшой дождь и до 5 градусов тепла обещают синоптики псковичам 27 ноября

18:36, 26 ноября 2017, ПАИ

27 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем – от 0 до 5. Ветер будет дуть юного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.