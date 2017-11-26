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Общество

Небольшой дождь и до 5 градусов тепла обещают синоптики псковичам 27 ноября

27 ноября в  Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 

Температура воздуха по области ночью составит от  -2 до +3 градусов, днем – от  0 до 5. Ветер будет дуть юного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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