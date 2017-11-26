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Общество

Умер актёр, сыгравший в «Аполлоне 13», «Дне независимости» и «Играх разума»

Ушёл из жизни американский актер и сценарист Рэнс Ховард. Он скончался в США на 89-м году жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на сына актёра Рона Ховарда.

В своём Twitter  он написал: «Мы с Клинтом счастливы, что были сыновьями Рэнса Ховарда. Сегодня его не стало, ему было 89. Он всегда умел сочетать амбиции и честность. Страсть к актерскому мастерству этого фермерского мальчика эпохи Великой депрессии изменила ход нашей семейной истории. Мы любим тебя и скучаем, отец».

​Добавим, Рэнс Ховард родился в 1928 году в штате Оклахома. В общей сложности он снялся более чем в 270 фильмах.   В последние годы он часто играл в картинах его сына Рона Ховарда, среди которых «Апполон 13», «Нокдаун» и «Игры разума». Также он снялся в фильмах «Ангелы и демоны», «Одинокий рейнджер» и «День независимости».

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