Названы главные конкуренты LADA Vesta

16:23, 26 ноября 2017, ПАИ

Автоэксперты определили пятёрку главных конкурентов седана LADA Vesta на российском рынке. Цены на этот отечественный автомобиль начинаются от 554 тыс. 900 рублей.

Как пишет портал VistaNews, открывает ТОП-5 конкурентов LADA Vesta корейский Hyundai Solaris. Базовая комплектация этого автомобиля обойдётся в 599 тыс. рублей. На российском рынке данная модель появилась в феврале и представлена в вариантах 1,4-литрового 100-сильного мотора и 1,6-литрового двигателя мощностью 123 «лошади».

На второй строчке KIA Rio за 669 тыс. 900 рублей в минимальной комплектации.

В январе на российском рынке дебютировал новый Datsun on-DO с автоматической коробкой передач. Цена модели с «механикой» начинается от 512 тыс. рублей. Под капотом «японца» - 1,6-литровый мотор мощностью 87 лошадиных сил.

На четвёртой строчке седан Renault Logan, который имеет минимальный ценник 472 тыс. рублей.

Замыкает ТОП-5 конкурентов для LADA Vesta китайский седан Lifan Solano II, который появился в России в конце 2016 года. В базовом исполнении модель имеет кондиционер, аудиосистему с интерфейсом USB, подогрев переднего ряда сидений. При этом цена начинается от 441 тыс. 900 рублей.