Пяти псковичам присвоено звание «Мастер спорта России»

16:49, 26 ноября 2017, ПАИ

Пяти спортсменам из Псковской области приказом Министерства спорта РФ присвоено звание «Мастер спорта России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете региона по физической культуре и спорту.

В частности, звания получили два боксёра Эльми Яшар Оглы Зиядзаде и Игорь Зуев. Оба они – воспитанники Центр спортивной подготовки.

Также мастерами спорта стали Валерия Барановская (МБОУ ДОД ДЮООСЦ "Бригантина"), Яна Ганьчева (МБУ ДО ДООСЦ "Юность") и Анна Передереева (МБУ ДО ДООСЦ "Юность"). Девушки занимаются спортивной аэробикой.