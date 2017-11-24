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Спорт

Пяти псковичам присвоено звание «Мастер спорта России»

Пяти спортсменам из Псковской области приказом Министерства спорта РФ присвоено звание «Мастер спорта России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете региона по физической культуре и спорту.

В частности, звания получили два боксёра Эльми Яшар Оглы Зиядзаде и Игорь Зуев. Оба они – воспитанники Центр спортивной подготовки.

Также мастерами спорта стали Валерия Барановская (МБОУ ДОД ДЮООСЦ "Бригантина"), Яна Ганьчева (МБУ ДО ДООСЦ "Юность") и Анна Передереева (МБУ ДО ДООСЦ "Юность"). Девушки занимаются спортивной аэробикой.

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