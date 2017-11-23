Рост зарплат россиян спрогнозировал на 2018 год Антон Силуанов

17:15, 26 ноября 2017, ПАИ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2018 году реальная заработная плата россиян вырастет на 4%, а зарплата бюджетников вовсе увеличится на 15-20%. Он этом он сказал в интервью для программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

Антон Силуанов заверил, что рост зарплат работников бюджетной сферы будет выше инфляции, а возможным он станет в результате исполнения «майских указов» президента от 2012 года.

При этом Минфин прогнозирует уровень инфляции по итогам 2017 года 3,2%, а итогам 2018-го - 3,7%.