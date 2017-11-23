0
15:26
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»
15:00
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:18
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
16:42
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
17:13
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
15:51
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
22:30
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
Еще новости
Экономика

Рост зарплат россиян спрогнозировал на 2018 год Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2018 году реальная заработная плата россиян вырастет на 4%, а зарплата бюджетников вовсе увеличится на 15-20%. Он этом он сказал в интервью для программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

Антон Силуанов заверил, что рост зарплат работников бюджетной сферы будет выше инфляции, а возможным он станет в результате исполнения «майских указов» президента от 2012 года.

При этом Минфин прогнозирует уровень инфляции по итогам 2017 года 3,2%, а итогам 2018-го - 3,7%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»
23 ноября 2017
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино» 1
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
23 ноября 2017
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
22 ноября 2017
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
21 ноября 2017
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы 3
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
21 ноября 2017
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия 2
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20 ноября 2017
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций 2
Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России
20 ноября 2017
Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России

Идет загрузка...