Одну из пешеходных зон в Петербурге планируется превратить в парковку
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга запланировал пешеходную зону в Дегтярном переулке сделать паркингом для «Невской ратуши». Об этом сообщает телеканал «78».
Предполагается, что в следующем году в «Невскую ратушу» переедут сотрудники 18 городских комитетов.
Градозащитники утверждают, что уже принято решение установить в переулке искусственные неровности. Активисты же предлагают создать в этой пешеходной зоне общественное пространство и велопешеходный маршрут.