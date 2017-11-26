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Общество

Одну из пешеходных зон в Петербурге планируется превратить в парковку

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга запланировал пешеходную зону в Дегтярном переулке сделать паркингом для «Невской ратуши». Об этом сообщает телеканал «78».

Предполагается, что в следующем году в «Невскую ратушу» переедут сотрудники 18 городских комитетов.

Градозащитники утверждают, что уже принято решение установить в переулке искусственные неровности.  Активисты же предлагают создать в этой пешеходной зоне общественное пространство и велопешеходный маршрут.

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