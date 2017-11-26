0
17:42
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
15:23
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
14:54
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
13:03
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
12:51
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:00
Александр Котов: В крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери
11:35
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днем матери
Еще новости
Общество

В борьбе за звание лучшего смартфона 2017 года Samsung обошёл Apple

В борьбе за звание лучшего смартфона 2017 года Samsung обошёл Apple. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на портал TechRadar, лучшими эксперты признали Samsung Galaxy S8 (первое место) и S8+ (второе место). На третьей строчке Google Pixel 2.

На четвёртом месте расположился iPhone X. Далее в рейтинге места распределились так: пятый - Huawei Mate 10 Pro, шестой - Samsung Galaxy Note 8, седьмой -  LG V30, восьмой - LG G6, девятый - iPhone 8 Plus, десятый - OnePlus 5T.

При формировании рейтинга учитывались мощность, спецификации, дизайн и соотношение «цена-качество».

Среди достоинств Galaxy S8 эксперты отметили небольшую стоимость при наличии мощных показателей, хорошую камеру и экран.

Самым прочным смартфоном был признан HTC U 11, лучшими по качеству связи оказались HTC, Honor 9 и Huawei Mate 10 Pro.

Эксперты не исключают, что до конца года рейтинг изменится, поскольку ожидается выход еще нескольких флагманских моделей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
26 ноября 2017
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
26 ноября 2017
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
26 ноября 2017
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис» 1
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
26 ноября 2017
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: В крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери
26 ноября 2017
Александр Котов: В крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днем матери
26 ноября 2017
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днем матери
День матери празднуется в России
26 ноября 2017
День матери празднуется в России

Идет загрузка...