В борьбе за звание лучшего смартфона 2017 года Samsung обошёл Apple

18:00, 26 ноября 2017, ПАИ

В борьбе за звание лучшего смартфона 2017 года Samsung обошёл Apple. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на портал TechRadar, лучшими эксперты признали Samsung Galaxy S8 (первое место) и S8+ (второе место). На третьей строчке Google Pixel 2.

На четвёртом месте расположился iPhone X. Далее в рейтинге места распределились так: пятый - Huawei Mate 10 Pro, шестой - Samsung Galaxy Note 8, седьмой - LG V30, восьмой - LG G6, девятый - iPhone 8 Plus, десятый - OnePlus 5T.

При формировании рейтинга учитывались мощность, спецификации, дизайн и соотношение «цена-качество».

Среди достоинств Galaxy S8 эксперты отметили небольшую стоимость при наличии мощных показателей, хорошую камеру и экран.

Самым прочным смартфоном был признан HTC U 11, лучшими по качеству связи оказались HTC, Honor 9 и Huawei Mate 10 Pro.

Эксперты не исключают, что до конца года рейтинг изменится, поскольку ожидается выход еще нескольких флагманских моделей.