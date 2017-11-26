Учёные пришли к выводу, что Землю убьёт Солнце

18:21, 26 ноября 2017, ПАИ

Учёные просчитали модель возможной гибели планеты и собрались наихудшие сценарии и пришли к выводу, что планету убьёт Солнце. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на портал VistaNews.

Исследователи считают, что рано или поздно Солнце начнёт активный процесс перерождения и через четыре с половиной миллиарда лет превратится в белого карлика, пройдя перед этим стадию красного гиганта. Именно в этот период Солнце и спровоцирует катастрофу вселенского масштаба, столкнув планеты с орбит.

Ещё одной причиной гибели Земли учёные считают столкновение планет: Солнце повлияет на смещение орбиты Меркурия, он столкнётся с Венерой, отбросив её на Землю.

Исследователи уверены, что в ближайшие миллиард лет орбиты планет будут пересекаться, а поскольку Марс и Земля находятся относительно близко друг к другу, то их столкновения избежать не удастся. В результате такой аварии на Земле исчезнет жизнь, а Марс превратится «в геологический фарш», считает ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ имени П. К. Штернберга Сергей Попов.