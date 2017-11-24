Рамзан Кадыров заявил о готовности оставить пост главы Чечни

18:33, 26 ноября 2017, ПАИ

Рамзан Кадыров заявил о готовности оставить свой пост главы Чечни и даже сообщил о наличии нескольких кандидатур на эту должность. Об этом он сказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

При этом Рамзан Кадыров отметил, что он не может принимать решение о том, кто будет руководить Республикой. «Это прерогатива руководства государства. Это — решение народа. Поэтому, если меня спросят, кого вы хотите — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне», — заявил он.

Глава Чечни подчеркнул, что занимать этот пост «очень сложно из-за высокой ответственности как перед народом, так и перед президентом». «Не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что — я считаю, что пришло время», — сказал Рамзан Кадыров и добавил, что свою миссию выполнил: навел порядок в Чечне.