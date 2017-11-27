Рособрнадзор будет отслеживать «утечки» ответов по ЕГЭ

09:28, 27 ноября 2017, ПАИ

Рособрнадзор разработал технологию, по которой можно будет отследить учеников, которые опубликовали ответы по ЕГЭ в интернете. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам специалистов ведомства, чаще всего в сеть загружают «ложные» ответы по экзамену. У учеников, опубликовавших ответы, будут аннулированы собственные итоги.

«Технология разработки и формирования контрольно-измерительных материалов (КИМ) позволяет оперативно выявить регион, в который направлен данный КИМ, пункт проведения экзамена и даже конкретного участника ЕГЭ», — рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре.

Подробнее описать принцип работы системы в ведомстве отказались.