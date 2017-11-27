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Общество

День морской пехоты России отмечается 27 ноября

27 ноября отмечается День морской пехоты в России, сообщает calend.ru. Этот праздник появился в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 433 от 19 декабря 1995 года в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 27 ноября 1705 года (16 ноября по старому стилю).

В настоящее время морская пехота, как род береговых войск Военно-морского флота Вооруженных Сил России, используется для ведения боевых действий в составе морских десантов, как совместно с сухопутными войсками, так и самостоятельно. Также в задачи морской пехоты входит оборона побережья (военно-морских баз, портов и других объектов).

В распоряжении современной морской пехоты ВМФ России — автоматическое стрелковое оружие, танки, артиллерия, противотанковые и зенитные установки, бронетранспортеры. Значительное внимание уделяется плавающей технике и машинам высокой проходимости. Девиз морских пехотинцев «Там, где мы — там победа!»

Войска морской пехоты входят в состав всех флотов России — Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также Каспийской флотилии. Моряки морской пехоты сражались в Бородинской битве и Крымской войне, громили немецко-фашистских захватчиков, воевали в Анголе, Вьетнаме, Сирии, Египте, Гвинее, Афганистане и других странах.

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