Условный срок получил пскович за поджог трёх автомобилей

09:17, 27 ноября 2017, ПАИ

23-летнего жителя Пскова за поджог трёх автомобилей суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 28 августа молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений совершил поджог трех автомобилей. С места преступления он скрылся. Суд признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 – частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, из хулиганских побуждений, путем поджога) и одного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, из хулиганских побуждений, путем поджога).

С осужденного также взысканы денежные средства в счёт возмещение причиненного материального ущерба.