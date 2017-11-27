Киберпонедельник продолжает скидочный марафон «чёрной пятницы»

11:22, 27 ноября 2017, ПАИ

Киберпонедельник, который наступил 27 ноября, продолжает скидочный марафон «чёрной пятницы», сообщает calend.ru.

Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Чёрной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных, магазинах, а в интернете. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые можно приобрести, не выходя из дома. Поскольку киберпонедельник, как и «чёрная пятница», проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки.

Киберпонедельник, как и «чёрная пятница», ведёт свою историю из США. Первая такая массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США.

В России первый «киберпонедельник» прошел 28 января 2013 года и продолжался сутки.